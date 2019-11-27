Житель Сингапура оценил законопроект США по Сянгану

"Меня зовут Сонни, я из Сингапура. Меня привело в ярость принятие США т.н. "законопроекта о правах человека и демократии в Сянгане 2019" (Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019). Раньше я уважал США за их стремление к отстаиванию справедливости во всем мире, но это в прошлом.

Принятие т.н. "законопроекта о правах человека и демократии в Сянгане 2019" демонстрирует, насколько слепо они относятся к правосудию и справедливости. Они встали на сторону зла и неправильных действий в Сянгане (Гонконге). По их мнению, участники беспорядков по-прежнему являются "мирными демонстрантами", в то время как совершаемые теми злодеяния - не что иное, как гражданские правонарушения и городской террор.

После арестов участники беспорядков часто говорят на камеру: "Я люблю Сянган; я лишь пытаюсь спасти Сянган", но совершенно ясно, что они любят лишь самих себя, им нет дела до жертв и наносимого городу ущерба, инфраструктуру которого они разрушают.

Тем не менее, палата представителей США и сенат решили поверить лжи, продвигаемой такими западными средствами массовой информации, как CNN. В каком свете они выставили Сянган, используя лишь слова Джошуа Вонга и Дениз Хо? Почему не выслушали голоса остальных жителей Сянгана, голоса четырех миллионов человек, которые так и иначе пострадали от беспорядков?

Для меня Джошуа Вонг - не что иное, как кудахтающий цыпленок, который заявляет представителям Запада, что на Сянган вот-вот обрушится небо. Он - один из тех бредовых фанатиков, которые и пытаются сделать все, чтобы мирное небо рухнуло. Пожалуй, он останется в истории Китая, как один из тех, кто привнес хаос в Сянган в 2019 году.

Несмотря на разъяснения и видеопрезентацию посла Китая в Великобритании Лю Сяомина, представившего полную картину сложившейся в Сянгане ситуации, палата представителей США и сенат все же предпочли верить своим собственным журналистам и СМИ.

Наверное, они думают, что видео, демонстрирующее правду и факты, является всего лишь продуктом киноиндустрии Китая, потому что их голливудские студии занимаются производством фейковых документальных новостных клипов.

Спасибо, что вы читаете мое письмо. Я согласен с людьми по всему миру, которые видят в США лишь хулиганскую силу и предвзятую точку зрения по отношению к ситуации с протестами в Сянгане. Если бы у меня были человеческие ресурсы и власть, я хотел бы провести акции протеста в ключевых городах США, требуя отставки сенатора Теда Круза, поскольку тот встал на сторону преступников и террористов. Я выдвинул бы пять нелепых требований к США, настаивая на их исполнении, и посмотрел бы на их реакцию.

Если бы я был политиком, я бы потребовал, чтобы США принесли свои извинения Сянгану и всему Китаю за то, что извратили взгляды китайцев с помощью т.н. западной либеральной демократии - ведь такие действия, аналогичны стремлению вложить оружие в руки незрелых испорченных парней".