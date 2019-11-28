Chery Tiggo 4 оснастили автозапуском

Компактный переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся функцией дистанционного пуска двигателя.

Полезная для зимы опция добавлена в максимально оснащенной комплектации Cosmo, она стала дополнением к полному "зимнему" пакету, который включает обогрев рулевого колеса, обогрев лобового и заднего стекол, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Этот пакет входит в исполнение Cosmo по умолчанию, доплачивать за него не требуется.

Запустить двигатель заранее можно с ключа-брелока и опционального "умного" браслета.

Фиксированная комплектация Cosmo доступна только с 1,5-литровым бензиновым турбомотором с интеркулером и непосредственным впрыском (147 л.с., 210 Нм) и 6-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями.

Цену Tiggo 4 Cosmo - 1 059 900 рублей - новая опция не изменила. Самый дешевый Tiggo 4 с 1,5-литровым турбомотором и 5-ступенчатой МКП сейчас стоит от 899 900 рублей.