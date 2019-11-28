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28.11.2019 11:27
Рубрика: Спорт

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан первой звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в среду.

Фото: РИА Новости.
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Малкин, ставший лидером "Питтсбурга" после травмы Сидни Кросби, устроил собственный бенефис в матче против "Ванкувера", в котором его команда победила со счетом 8:6, уступая по ходу третьего периода - 3:6. Малкин набрал пять очков, забросив две шайбы и сделав три передачи.

Больше никто из россиян в звездную тройку не попал, хотя Никита Кучеров из "Тампа-Бэй" и Иван Барбашев из "Сент-Луиса" набрали по три очка.

Второй звездой дня стал шведский голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 41 бросок в своем 1000-м матче за клуб, который пришелся на встречу с "Каролиной" (3:2). Третьей звездой признан американский нападающий "Вегаса" Макс Пачиоретти, забивший гол и отдавший результативный пас в матче против "Нэшвилла" (4:3 в овертайме).

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