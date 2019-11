Фронтмен Rival Sons Джей Бьюкенен рассказал, почему любит петь в России

Громкие, мелодичные и бесшабашные, они снова приезжают в Россию. Американская группа Rival Sons продолжает традиции классического хард-рока и тяжелого блюза 70-х, являясь главными наследниками Led Zeppelin и Free на современной сцене.

Накануне музыканты были номинированы на две награды премии Grammy. И признались, что "так радовались", что пару дней из-за этого им "было не до интервью". Но затем охотно ответили на все вопросы, уже накануне своих первых сольных концертов в России: 29 ноября в Санкт-Петербургском зале "Морзе" и 30 ноября в Московском Известия Event Hall.

В этом европейском туре музыканты представляют свой новый диск Feral Roots ("Дикие корни"), как раз и претендующий на звание "лучшего рок-альбома" 2019 года. Вокалист и фронтмен группы Джей Бьюкмен рассказал обозревателю "РГ" о том, как записывают альбомы, которые потом могут быть названы лучшими в мире.

Вы играете очень громко и гордо, и когда я слушаю ваш хард-рок и могучий блюз, то кажется, будто продолжаются 70-е и 80-е, а все звезды тех лет все еще живы: Led Zeppelin, Black Sabbath, Free, Thin Lizzy… Ваша миссия - играть музыку, которая не имеет срока годности?

Джей Бьюкенен: Нам никогда не приходилось обсуждать в группе свою коллективную "миссию", но да, мы испытываем величайшую признательность к тем удивительным художникам, которые творили до нас. Думаю, что они писали свои главы истории музыки, теперь их продолжаем писать мы, потом будет кто-то еще… И нас заботит совсем другое: показывать в своих песнях правду жизни такой, какой мы ее видим. Ну, и еще - качественно записывать их в студии, быть аутентичными, и делать отличное шоу на сцене.

При этом, как правило, ваши гитары звучат так, будто на них играет Джимми Пейдж из Led Zeppelin...

Джей Бьюкенен: Про Джимми Пейджа тебе придется поговорить с моим напарником Скоттом (Скотт Холлидей - гитарист Rival Soons, - Прим. ред.). Да, Джимми оказал на него огромное влияние! Скотт вырос, слушая Led Zeppelin. И когда в 2012 году сам Джимми Пейдж пришел посмотреть на наше выступление в Кэмдене, то ты бы видел моего друга! Он вел себя как девятилетний мальчишка!

"Золотая эра хард-рока" имеет бесконечную историю. Все стили меняются, теряют актуальность, и только классика, реггей и хард-рок кажутся вечными, да и хороши своими традициями, неизменными творческими принципами. Приходится ли вам подстраиваться под переменчивое время, или это для звезд тяжелой музыки - ненужные хлопоты?

Джей Бьюкенен: Время меняет все, даже правду. Но я уверяю вас, что "золотая эра" продолжается. У всех музыкантов - она своя. Но я не думаю об этом. Все что мне надо, это помнить о том, что я живу сегодня, сейчас. И Rival Sons - группа, существующая в этот момент! Правда, теперь уже с двумя номинациями на Grammy. Поверьте мне, рок-н-ролл будет развиваться и дальше, и он станет еще более важным, актуальным. Я чувствую это.

Может, через несколько лет мы будем оглядываться назад, и смущаться от того, что успешная музыка превратилась в конвейерную линию. И над каждым треком уже станут работать по 50 продюсеров, хотя он будет не большим, чем просто партия драм-машины, четыре поющих бэк-вокалиста и один солист, который с трудом, по слогам записывает в студии строчку за строчкой. И, может, поп-музыканты станут совсем похожи на роботов? Но рок-музыка - это совсем другое. Рок - это живой организм, который никогда не станет искусственным!

Возможно, поэтому в альбоме Feral Roots снова вволю свежих идей. В четырех песнях вы использовали мощь и удаль женского хора, нередко меняете строй гитар, уровни эмоционального напряжения… Как вы пишете хиты: вначале находите удачный рифф или все начинается со стихов и мелодии?

Джей Бькенен: Большая часть наших песен написана мной и Скоттом. Иногда я сочиняю полную песню с нуля, а потом заставляю Скотта написать рифф. Так было, например, в сингле Do Your Worst. В других случаях Скотт пишет вначале полные гитарные аранжировки, а я потом придумываю мелодию и стихи - как в Look Away. Или я говорю коллегам: "Давайте запишем здесь хор все вместе? Вы же тоже слышите, как он должен здесь звучать?" Бывает, мы репетируем и импровизируем все вчетвером, и возникает предчувствие песни. Знаешь, когда ты пишешь - нет никаких правил! Хотя, пожалуй, все-таки есть одно: ты должен делать так, чтобы тебе потом не было стыдно за свой труд, а еще надо чувствовать: то, что ты делаешь - это уже навсегда!

Название диска "Дикие корни" - от того, что вы чувствуете преемственность с мировым роком и блюзом, но при этом самостоятельны и амбициозны?

Джей Бьюкенен: Может быть и такое объяснение: я ведь вырос в лесу, в горах. А про этот альбом... Уже первый трек Do Your Worst получился почти идеальным: радость исходила от прекрасной аранжировки Скотта, а гитары звучали величественно, поэтому я очень хотел, чтобы текст и мелодия стали с ними заодно. Ведь миру нужно больше песен о радости.

В прошлый раз вы играли в России три года назад, в первом отделении прощального тура Black Sabbath. Теперь приезжаете уже как самостоятельные артисты и новые мировые рок-звезды. Когда вам было легче?

Джей Бьюкенен: Да, мы приезжаем к вам уже во второй раз. И это само по себе огромная честь. И мы по-прежнему помним, что в вашей стране любят Rival Sons. Нам нравилось играть в туре с Black Sabbath. Нравится и наш сольный. Главное же в другом: мы должны оставаться искренними, подлинными и целостными, как люди и музыканты! А еще я верю, что все люди прекрасны. А еще нужно помнить, что если вы способны что-то делать, то делайте это в силу своих возможностей. Или даже немножечко лучше! Конечно, все это касается и любви...

А вообще, я до сих пор помню домашнюю водку и пельмени, которые попробовал в прошлый раз. Они были восхитительны. И, честно говоря, я планирую играть в России до конца своей жизни, так что у меня будет много возможностей понять и принять вашу культуру. Просто как обычному человеку, без обычных туристических атрибутов. Ведь у вас гостеприимные, красивые люди.