Закон Хабаровского края от 20 ноября 2019 года № 24 "О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Хабаровском крае"

Настоящий закон в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" устанавливает дополнительные гарантии права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - граждане) на обращение в государственные органы Хабаровского края (далее - край), краевые государственные учреждения и организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и к их должностным лицам (далее - государственные органы, организации, их должностные лица).

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем законе

Понятия, используемые в настоящем законе, применяются в том же значении, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации и края.

Статья 2. Дополнительные гарантии права граждан на обращение

1. Граждане, направившие обращение в письменной форме или в форме электронного документа в государственные органы, организации, их должностным лицам, имеют право:

1) на получение в устной форме, в том числе по телефону, информации о факте поступления и дате регистрации обращения и о том, какому должностному лицу поручено рассмотрение данного обращения, о направлении ответа на обращение;

2) на возврат (по письменному заявлению) приложенных к обращению либо переданных при его рассмотрении документов, материалов или их копий.

2. На втором экземпляре письменного обращения, принятого в ходе личного приема гражданина, по его просьбе делается отметка с указанием даты приема обращения, занимаемой должности, фамилии и инициалов лица, принявшего данное обращение.

Статья 3. Дополнительные гарантии права граждан на получение письменного ответа на коллективное обращение граждан

1. Письменный ответ на коллективное обращение граждан (далее - коллективное обращение) направляется лицу, указанному в данном обращении в качестве получателя ответа или представителя коллектива граждан, подписавших указанное обращение, с предложением о доведении содержащейся в нем информации до сведения остальных граждан, подписавших коллективное обращение.

2. Если в коллективном обращении получатель ответа не определен, ответ направляется первому гражданину в списке подписавших коллективное обращение, указавшему свой почтовый адрес.

В случае, если в коллективном обращении, направленном в форме электронного документа, получатель ответа не определен, ответ направляется на адрес электронной почты отправителя.

3. В случае, если просьба о направлении ответа выражена несколькими гражданами либо всеми лицами, подписавшими коллективное обращение, копия ответа направляется каждому из них по указанным ими почтовым адресам или адресам электронной почты.

Статья 4. Дополнительные гарантии права граждан на личный прием

1. Личный прием граждан в государственных органах, организациях проводится их руководителями и (или) уполномоченными на то лицами не реже одного раза в месяц в соответствии с утвержденными руководителями указанных органов, организаций графиками личного приема граждан.

2. Информация о проведении личного приема граждан (место приема, дни и часы приема, необходимые документы, контактный телефон), тексты Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", настоящего закона, информация о праве отдельных категорий граждан на личный прием в первоочередном порядке размещаются на официальных сайтах государственных органов, организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах в помещениях, занимаемых государственными органами, организациями.

3. Право на личный прием граждан в первоочередном порядке имеют:

1) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий;

2) инвалиды I и II групп, члены семей, имеющих детей-инвалидов;

3) беременные женщины;

4) родители, пришедшие на прием с детьми в возрасте до трех лет (включительно);

5) граждане старше 70 лет;

6) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

7) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф.

4. В случае, если правом на личный прием в первоочередном порядке одновременно обладают несколько граждан, прием указанных граждан производится в порядке их явки на личный прием граждан.

Статья 5. Сроки рассмотрения обращений родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей

Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, поступившие в государственные органы, организации, их должностным лицам в письменной форме или в форме электронного документа, подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня регистрации этих обращений.

Статья 6. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края И.В.Зикунова



