Какие скидки ждать в "черную пятницу" в России и других странах

На этой неделе пройдут глобальные распродажи в России. Так называемая "черная пятница" начнется 28 ноября и продлится до 1 декабря.

Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка", отмечает возросшую популярность таких распродаж в нашей стране.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, выручка интернет-магазинов в эти дни в 2018 году увеличилась в три раза по сравнению со среднестатистическими выходными. И достигла 15 миллиардов рублей, что в 2,5 раза выше показателя за 2017 год. Вместе с традиционными магазинами, которые также участвовали в этой акции, показатель достиг 52 миллиардов рублей.

Но, по словам эксперта, это совсем немного, если сравнивать с другими странами. Например, в США выручка от онлайн продаж в "киберпонедельник" составила 7,9 миллиарда долларов, а в саму "черную пятницу" - 6,2 миллиарда долларов (в совокупности почти 900 миллиардов рублей). За весь "черный" уикенд объемы продаж в этом году в США ожидаются на уровне 731 миллиарда долларов, почти как весь ВВП России, подсчитал Вячеслав Максименко.

"Не меньше поражают воображения и цифры на "День холостяка" (аналог "черной пятницы" в Китае), который отмечается 11 ноября, - рассказывает эксперт. - В этом году планка в один миллиард долларов гигантом интернет-коммерции Alibaba была достигнута уже через минуту после начала продаж. А в целом за день они составили 30,8 миллиарда долларов. Это почти половина выручки Amazon за III квартал".

Что касается России, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, продажи в "черную пятницу" увеличиваются на 520 процентов. Что сопоставимо со странами Южной и Восточной Европы, но не дотягивает до Великобритании (+1700 процентов) и Германии (+2400 процентов).

При этом, отмечает Геннадий Николаев, по среднему размеру скидок Россия находится посередине рейтинга (57 процентов). Например, в Великобритании скидки в среднем доходят до 63 процентов, на Украине - до 64 процентов, в Чехии - до 62 процентов, в ЮАР - до 60 процентов. А в США этот показатель не превышает 47 процентов.

Как не стать жертвой "черной пятницы"

Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями:

- В эти дни совершать покупки стоит только в наиболее популярных магазинах, которые действительно имеют доступ к широкому каналу поставок. Иными словами, стоит обходить стороной неизвестные и сомнительные сайты, не вызывающие доверия.

Во-первых, чаще всего они оказываются мошенническими - фишинговыми. Во-вторых, нечистые на руку предприниматели чувствуют запах наживы и особенно активны в эти дни.

Стоит также помнить, что "черная пятница" - это, в первую очередь, возможность для продавцов избавиться от "лежалого" товара. А значит актуальные продукты будут предложены либо с незначительной скидкой, либо по завышенной цене, но под соусом выгодного предложения. Перед покупкой, особенно если это техника, стоит сравнить цены с другими магазинами.

Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка":

- Для того, чтобы выжать максимум от предстоящего "парада скидок", важно первоначально определиться с бюджетом, разобраться со своими предпочтениями и остановить выбор на товарах, которые действительно хотите приобрести.

Дальше было бы нелишним посмотреть текущий уровень цен, чтобы в "день икс" оценить действительный масштаб своей выгоды. Бывает, что некоторые магазины "мухлюют" со скидками.

Перед покупкой стоит убедиться, что вы покупаете именно то, что планировали. Всели соответствует спецификациям. Иначе можете попасть на маркетинговую уловку. И, конечно, надо помнить о репутации магазина, чтобы у товара был надлежащий гарантийный срок, и компания не продавала бы подделки.