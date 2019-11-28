Кучеров набрал три очка перед встречей с Овечкиным

Лучший бомбардир прошлого сезона НХЛ Никита Кучеров поучаствовал во всех голах своей команды в матче против "Сент-Луиса". Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин превзошел достижение великого канадца.

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ встречалась с "Сент-Луисом". В этой встрече, которая завершилась победой действующий обладателей Кубка Стэнли со счетом 4:3, героями стали российские хоккеисты. Форвард "молний" Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две голевые передачи, а его визави - нападающий "Блюз" Иван Барбашев трижды ассистировал партнерам. В следующем матче сезона Кучерова ожидает противостояние с Александром Овечкиным.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Каролину" - 3:2. В составе победителей две голевые передачи на счету Артемия Панарина. Благодаря этому он набрал более одного ока в девяти из последних 11-ти матчей, превзойдя рекорд великого Марка Мессье. У проигравших Андрей Свечников сделал голевую передачу.

В другом матче дня "Филадельфия" на выезде победила "Коламбус" - 3:2. Голевая передача у победителей на счету российского защитника Ивана Проворова. "Торонто" в гостях разгромил "Детройт" - 6:0. В составе победителей двумя передачами отметился российский нападающий Илья Михеев.