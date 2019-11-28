Лидеры стран ОДКБ высказались за продление действия ДСНВ

Главы стран Организации договора о коллективной безопасности выразили сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и выступили за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок которого истекает в феврале 2021 года.

В принятом по итогам саммита в Бишкеке совместном заявлении лидеров стран ОДКБ говорится, что организация с тревогой следит за продолжающимся ухудшением ситуации в сфере международной безопасности, ослаблением правовых механизмов для ее поддержания, а также нарастанием в этой связи угроз и повышением уровня конфликтогенности в мире.

"Последовательно разрушается или ослабляется формировавшаяся десятилетиями архитектура контроля над вооружениями, существует реальная перспектива гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации", - подчеркнули главы стран ОДКБ.

Лидеры стран-участниц организации отметили особую важность ДСНВ для поддержания стабильности в мире и призвали все государства работать над развитием системы договоренностей по контролю над вооружениями.