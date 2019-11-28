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Рубрика: В мире

Массачусетс первым из американских штатов запретил ментоловые сигареты

Текст: Максим Макарычев

Массачусетс стал первым американским штатом, который запретил ароматизированные табачные и никотиновые продукты, в том числе ментоловые. Это произошло после того, как губернатор-республиканец Чарли Бейкер подписал в среду законопроект, призванный снизить привлекательность этих продуктов для молодежи на фоне множества болезней и смертей, связанных с вейпингом, сообщает The Associated Press.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Запрет на курение распространят на вейпы, кальяны и электронные сигареты

Организации по борьбе с курением приветствовали новый закон, который ограничивает продажу и потребление ароматизированных вейпинговых продуктов и ментоловых сигарет, начиная с 1 июня 2020 года. Решение главы Массачусетса распространить запрет на ментоловые сигареты является уникальным в своем роде, отмечают наблюдатели. Аромат мяты, как правило, освобождается от таких ограничений, поскольку он долгое время был одним из самых популярных вкусов среди курильщиков. Исследования показали, что сигареты с ментолом употребляют в основном довольно молодые люди и представители национальных меньшинств, а группы по борьбе с табаком и эксперты в области здравоохранения утверждают, что ментол продается главным образом афроамериканцам. Представители департамента здравоохранения Массачусетса заявили, что в штате было зафиксировано более 200 случаев повреждения легких, связанных с вейпингом, и три подтвержденных случая смерти от него.

"Закон штата Массачусетс является важной вехой в борьбе за то, чтобы обратить вспять усиливающуюся эпидемию употребления электронных сигарет и остановить табачные компании от нацеливания на увлечение детей ароматизированными продуктами", - сказал Мэтью Майерс, президент организации "Дети без табака".

Фото: iStock
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В последние месяцы Массачусетс и другие штаты, в том числе Мичиган, Монтана, Нью-Йорк, Орегон, Род-Айленд, Юта и Вашингтон, временно запретили или ограничили продажу продуктов для вейпинга. Но Массачусетс в настоящее время является первым штатом, где введен масштабный и постоянный запрет на все ароматизированные табачные изделия или никотиновые вейпинги.

Генеральный прокурор штата Маура Хили и другие сторонники законопроекта заявили, что ограничение продажи ментоловых и других ароматизированных табачных изделий имеет решающее значение, поскольку они способствовали росту продаж на традиционном рынке курения, что, в свою очередь, привело к созданию ароматизированных вейпинговых продуктов, ориентированных на молодежь.

Представители Американского общества по борьбе с раком заявили, что новый закон направит послание табачной отрасли. "Более 80 процентов подростков, которые когда-либо употребляли табачные изделия, начинали с ароматизированного продукта, и табачная промышленность знает об этом", - говорится в сообщении организации.

Новый закон ограничивает продажу продуктов лицензированными барами для курения, такими как сигарные бары и кальянные, где их разрешено употреблять только на месте. Ограничение распространяется на ментоловые сигареты и ароматизированные электронные сигареты, сигары, трубочный табак и жевательный табак.

Фото: iStock
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Он также устанавливает 75-процентный акцизный налог на никотиновые препараты с паром, дает должностным лицам здравоохранения новые полномочия по регулированию продажи таких продуктов и требует от страховщиков консультировать клиентов по вопросам прекращения употребления табака.

Губернатор Бейкер надеется, что другие штаты примут аналогичные ограничения. По его словам, федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний и управление по контролю за продуктами и лекарствами - единственные структуры, которые могут всесторонне решить проблему в масштабах всей страны.

"Иногда кто-то должен быть первым. Совершенно очевидно, что в ближайшее время не будет единой федеральной политики в этом отношении. Поэтому в отсутствие этого нам пришлось действовать в одиночку", - пояснил губернатор Массачусетса.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в течение нескольких месяцев обещал утвердить национальный запрет на большинство ароматизированных электронных сигарет. Но позднее его администрация отказалась от этого обещания после встреч с боссами вейп-индустрии и медицинскими работниками.

В мире США Борьба с курением А как у них?
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