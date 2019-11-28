МИД РФ: Встреча в "астанинском формате" по Сирии состоится 10-11 декабря

Международная встреча в "астанинском формате" по Сирии, четырнадцатая по счету, пройдет 10-11 декабря в Нур-Султане, столице Казахстана, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наряду со странами-гарантами из России, Ирана и Турции на мероприятии будут представлены делегации правительства Сирии, вооруженной оппозиции, наблюдатели из ООН, Иордании, Ирака и Ливана, а также эксперты управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и международного комитета Красного Креста.

Согласно МИД Казахстана, в повестке дня консультаций значатся следующие вопросы: обсуждение ситуации в Сирии с акцентом на Заевфратье и Идлиб, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, активизация комплексного гуманитарного содействия сирийцам, продвижение политического процесса в свете запуска конституционного комитета.