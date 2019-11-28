МИД России назвал недопустимыми попытки политизировать спорт

Москва считает недопустимыми попытки ряда стран политизировать спорт. Тем не менее, как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для прессы в четверг, это происходит "на протяжении многих лет".

Озвученную ранее рекомендацию исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от международных соревнований Захарова увязала с усилиями "лобби, которое хочет воспользоваться любыми предлогами и антифактами, чтобы выдавить РФ" с мировой спортивной арены. По словам официального представителя МИД РФ, существует "спайка" между этим лобби и информационным пространством.

Она обратила внимание на то, что хотя проблема допинга существует во многих странах, она сфокусирована исключительно на России. Напротив, власти других государств подчас стремятся скрыть эти проблемы.