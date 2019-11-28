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28.11.2019 15:12
Рубрика: Спорт

МИД России назвал недопустимыми попытки политизировать спорт

Текст: Игорь Дунаевский

Москва считает недопустимыми попытки ряда стран политизировать спорт. Тем не менее, как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для прессы в четверг, это происходит "на протяжении многих лет".

Фото: iStock
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Озвученную ранее рекомендацию исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от международных соревнований Захарова увязала с усилиями "лобби, которое хочет воспользоваться любыми предлогами и антифактами, чтобы выдавить РФ" с мировой спортивной арены. По словам официального представителя МИД РФ, существует "спайка" между этим лобби и информационным пространством.

Она обратила внимание на то, что хотя проблема допинга существует во многих странах, она сфокусирована исключительно на России. Напротив, власти других государств подчас стремятся скрыть эти проблемы.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Правительство МИД Допинговые скандалы
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