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Рубрика: В мире

Не менее 47 полицейских пострадали в столкновениях в Ираке

Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani
Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani

Столкновения сотрудников полиции с демонстрантами произошли около иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака. В результате случившегося ранения получили 47 стражей порядка.

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Как информирует Al-Arabiya со ссылкой на губернатора провинции Наджаф Луая аль-Ясири, активисты подожгли здание консульства. По его словам, полиция получила предписания не использовать боевые патроны для разгона демонстрантов. В провинции введен комендантский час.

Также есть пострадавшие в числе демонстрантов. Официальные данные на этот счет пока не приводятся.

Антиправительственные выступления начались в Ираке первого октября. Поводом стали плохие условия жизни, безработица и коррупция. Протестующие требуют отставки правительства. В Багдаде начинавшиеся мирно демонстрации переросли в беспорядки.

Ранее сообщалось, что во время столкновений с полицией погибли два человека. Еще 200 получили ранения, из них ранены 40 сотрудников служб безопасности.

В мире Ближний Восток Ирак
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