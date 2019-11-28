Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США

Spotted during the lockdown: a missile battery in position atop a building across the street from the White House pic.twitter.com/IkmjWby2FI — Sara Cook (@saraecook) 26 ноября 2019 г.

Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестную, по их мнению, установку противовоздушной обороны. Как они предположили, она нужна для защиты президента Трампа.

Это произошло в ходе репортажа об эвакуации сотрудников американских ведомств из Белого дома и Капитолия, сообщает издание Popular mechanics. Причина - в небе над Вашингтоном заметили неизвестный самолет. Правда ничего не произошло, и в скором времени все вернулись к работе.

Но во время репортажа и заметили якобы неизвестную установку ПВО. Издание добавляет, что, скорее всего, речь идет о зенитном ракетном комплексе AN/TWQ-1 Avenger, а точнее о ракетной установке с ракетами FIM-92 Stinger.

Avenger, как правило, монтируется на автомобиль Humvee. Но, похоже, вашингтонская система установлена на постаменте на крыше здания. Это система малого радиуса действия с относительно небольшой боеголовкой, поэтому она идеально подходит для уничтожения небольших самолетов и беспилотных летательных аппаратов.