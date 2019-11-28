Опрос: Две трети американцев готовы отправить войска США для защиты "свободы"

Возможность интервенции американских военных в конфликты по всему миру "в целях защиты свободы и борьбы с нарушениями прав человека" имеет устойчивую поддержку среди большинства граждан США. Именно таким образом можно трактовать опубликованные во вторник Институтом и президентским фондом им. Рональда Рейгана (Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute) результаты осеннего опроса общественного мнения в Америке.

Согласно полученным данным, 76 процентов опрошенных высказались за использование Вашингтоном военной силы за границами Америки в указанных целях даже в том случае, если речь не идет об угрозе жизненным интересам самих США.

65 процентов американцев поддержали тезис о необходимости сохранения сети военных баз США по всему миру и только 28 процентов граждан заявили о необходимости снижения уровня военного присутствия за рубежом, приводит данные социсследования издание militarytimes.com.

При этом 86 процентов граждан США сохраняют полную уверенность в способностях своих вооруженных сил, а 76 процентов респондентов считают оправданным дальнейший рост военных расходов Пентагона. По ним, напомним, США находятся впереди планеты всей - бюджет американского минобороны на 2020 финансовый год составляет 738 млрд долларов.

В целом, результаты проведенного социологического опроса, в котором приняло участие более тысячи респондентов, указывают на то, что изоляционистские взгляды не так уж и сильны в Америке, а политика действующего президента США Дональда Трампа, стремящегося к полному выводу "звездно-полосатых" войск из Афганистана и Сирии, разделяется далеко не всеми избирателями.