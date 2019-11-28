Пять очков Малкина помогли "Питтсбургу" выиграть безнадежный матч

Российский форвард Евгений Малкин забросил две шайбы и отдал три передачи в матче, в котором "Питтсбург", уступая в третьем периоде с разницей в три шайбы "Ванкуверу", смог забить пять голов подряд и выиграть.

Первый период начался для "Питтсбурга" очень удачно. Уже на третьей минуте встречи Джейк Гюнцель открыл счет после передачи Малкина. На 13-й минуте встречи Брайан Раст сделал счет 2:0, реализовав большинство. И снова российский нападающий выступил в роли ассистента. Однако "Ванкувер" стараниями Джей-Ти Миллера сумел отыграть одну шайбу.

Второй период "пингвины" себе в актив занести не могут. Элиас Петерссон счет сравнял, Джейк Виртанен и Адам Годетт сделали счет 2:4.

Третий период поначалу тоже не вселял оптимизма болельщикам "Питтсбурга". Гюнцель один гол отыграл, но затем за 35 секунд "касатки" смогли забросить сразу две шайбы - отличились все те же Миллер и Годетт.

И вот тут-то "Питтсбург" наконец-то проснулся. Доминик Кахун подарил болельщикам надежду. Евгений Малкин, забросив пятую шайбу в сезоне, сократил отставание до минимума, а Зак Эстон-Риз наконец-то сравнял счет. За три с небольшим минуты до окончания матча Крис Литанг вывел "пингвинов" вперед, опять-таки голевым пасом отметился Малкин. Ну а за секунду до окончания встречи россиянин, сидя на льду, все же смог переправить шайбу в пустые ворота соперника - 8:6!

Набравший пять очков Малкин в итоге стал первой звездой матча, он же наверняка будет признан и лучшим игроком дня.

"Уверенность в своих силах у меня огромная, - сказал после матча Малкин. - У нас несколько травмированных игроков в команде, и я понимаю, что сейчас пришло мое время. Я наслаждаюсь каждым матчей, стараюсь из-за всех сил".