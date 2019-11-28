Почтовики России и КНР будут вместе развивать трансграничную торговлю

Для развития трансграничной торговли между Россией и Китаем, почтовые операторы двух стран договорились о совместном развитии логистической услуги cPacket.

Речь идет о сервисе отслеживания мелких пакетов. Новое решение позволит вести контроль над потоком мелких таких отправлений при их обмене между КНР и Российской Федерацией. Поток cPacket будет доставляться в Россию по магистральному логистическому каналу, который организован дочерней компанией "Почты России" в Китае - "RP Logistics".

В рамках новой услуги почтовые операторы России и Китая планируют создать российским покупателям и пользователям крупнейших интернет-магазинов лучшие условия для быстрой доставки, а также максимальное удобство для каждого клиента. Качество логистического процесса будут обеспечиваться новой схемой авиационной логистики и специальными маршрутами, уточнили в пресс-службе российского почтового оператора.

"На протяжении нескольких лет мы успешно работаем с Китаем и это направление формирует для нас самые большие объемы отправлений, - отметил замгенерального директора по международному бизнесу АО "Почта России" Денис Ильин.

Сотрудничество с Почтой Китая в рамках услуги cPacket позволит более эффективно решать задачу доставки международных заказов до конечного получателя, снижая при этом себестоимость услуг за счет постоянно растущих объемов, добавил он.

"Новая услуга, созданная совместно с нашими российскими коллегами, целиком и полностью направлена на удовлетворение потребностей клиентов в России. Для них быстрая и качественная логистика является важным звеном в процессе совершения покупок на иностранных электронных площадках. В рамках проекта cPacket мы хотим предложить рынку самые удобные решения для быстрой логистики и эффективные каналы для движения товаров между двумя странами", - подчеркнул в свою очередь руководитель Блока посылочного бизнеса, экспресс доставки и логистики Почты Китая господин Ляо Тао.