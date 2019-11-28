Новости

В Краснодаре модернизировали подстанцию "Лорис" 17:26
На Кубани полиция задержала 100 тонн спирта для фальшивой водки 17:25
Яровая предложила давать семейный капитал семьям с четырьмя и более детьми 17:23
В "Роскосмосе" обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции 17:20
В Корее среди женщин стала популярна стрельба в тире для снятия стресса 17:15
В Ростове задерживаются десять авиарейсов 17:09
Создано самоочищающееся покрытие для экранов смартфонов 17:01
США будут меньше платить НАТО по новой формуле членских взносов 17:00
МАЗ начал продавать криптовалюту 17:00
Рапота рассказал о юбилее Союзного государства и "дорожных картах" 16:45
Почтовики России и КНР будут вместе развивать трансграничную торговлю 16:36
В новой Москве ввели карантин по бешенству 16:34
Клэр Фой примет участие в съемках четвертого сезона "Короны" 16:34
В Госдуме оценили "счет", выставленный Киевом за корабли 16:31
Начался прием заявок на ежегодный конкурс "Новая детская книга" 16:30
Генпрокуратура подала новый иск к экс-главе Серпуховского района Шестуну 16:28
В Осетии возбудили дело после массового отравления в детском саду 16:22
Ученые рассказали об опасностях для жильцов квартир и домов 16:21
Восстановлено лицо русского солдата, погибшего в наполеоновских войнах 16:20
Бундесвер опозорился на представлении военной моды 16:17
Украина объявила о новых правилах въезда в Донбасс 16:16
Находку в дельте Нила связали с посланием на Розеттском камне 16:15
Вышел русский трейлер нового мультфильма про Барашка Шона 16:14
Для Крымского моста начали настраивать железнодорожную автоматику 16:13
В Госдуме сравнили киевские сценарии реинтеграции Донбасса с тендером 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 16:36
Рубрика: Экономика

Почтовики России и КНР будут вместе развивать трансграничную торговлю

Текст: Юлия Кривошапко

Для развития трансграничной торговли между Россией и Китаем, почтовые операторы двух стран договорились о совместном развитии логистической услуги cPacket.

Речь идет о сервисе отслеживания мелких пакетов. Новое решение позволит вести контроль над потоком мелких таких отправлений при их обмене между КНР и Российской Федерацией. Поток cPacket будет доставляться в Россию по магистральному логистическому каналу, который организован дочерней компанией "Почты России" в Китае - "RP Logistics".

Фото: Борис Ярков/РГ
Почта России сделала ставку на онлайн-сервисы для граждан и бизнеса

В рамках новой услуги почтовые операторы России и Китая планируют создать российским покупателям и пользователям крупнейших интернет-магазинов лучшие условия для быстрой доставки, а также максимальное удобство для каждого клиента. Качество логистического процесса будут обеспечиваться новой схемой авиационной логистики и специальными маршрутами, уточнили в пресс-службе российского почтового оператора.

"На протяжении нескольких лет мы успешно работаем с Китаем и это направление формирует для нас самые большие объемы отправлений, - отметил замгенерального директора по международному бизнесу АО "Почта России" Денис Ильин.

Сотрудничество с Почтой Китая в рамках услуги cPacket позволит более эффективно решать задачу доставки международных заказов до конечного получателя, снижая при этом себестоимость услуг за счет постоянно растущих объемов, добавил он.

"Новая услуга, созданная совместно с нашими российскими коллегами, целиком и полностью направлена на удовлетворение потребностей клиентов в России. Для них быстрая и качественная логистика является важным звеном в процессе совершения покупок на иностранных электронных площадках. В рамках проекта cPacket мы хотим предложить рынку самые удобные решения для быстрой логистики и эффективные каналы для движения товаров между двумя странами", - подчеркнул в свою очередь руководитель Блока посылочного бизнеса, экспресс доставки и логистики Почты Китая господин Ляо Тао.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Появилось видео задержания членов банды, причастных к теракту в Махачкале
Рестораны и гостиницы одними из первых попадут под "регуляторную гильотину"
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов