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28.11.2019,  
12:27
Текст:  Тимур Алимов

Поезд номер ноль: БЖРК "Молодец" был принят на вооружение 30 лет назад

Для этих поездов, курсировавших по Советскому Союзу, всегда горел разрешающий сигнал семафора. 12 составов - с виду обычных "товарняков" - стали головной болью американских военачальников, безуспешно пытавшихся со спутников вычислить расположение вагонов с самым беспощадным оружием. 30 лет назад вооруженные силы СССР получили на вооружение боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) 15П961 "Молодец" с твердотопливной трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РТ-23УТТХ (по классификации НАТО - SS-24 Sсаlреl Моd 3).

О необходимости создания ракетного комплекса железнодорожного базирования в СССР говорили с 1960-х годов. Но конкретные действия в этом направлений начались в 1983-м после постановления ЦК КПСС.

Разрабатывать БЖРК доверили Днепропетровскому конструкторскому бюро "Южное", а основными создателями "поезда-призрака" стали братья Уткины: Владимир Уткин из КБ "Южное" отвечал за разработку ракеты, а Алексей Уткин, работавший в Ленинградском КБ специального машиностроения (КБСМ), отвечал за проектирование стартового комплекса и вагонов.

Первый железнодорожный состав, который мог остановиться на любом участке и произвести запуск ракет, каждая из которых несла 10 термоядерных боеголовок мощностью 500 килотонн, вышел на маршруты дежурства уже через несколько лет.

Фото: davidelit / wikimedia.org
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Но для создания такого комплекса конструкторам пришлось найти приемлемые решения для технических сложностей. А их было немало. Например, длина вагона с пусковой установкой не должна была превышать 24 метров, но таких коротких баллистических ракет не производили. Масса самой компактной МБР достигала 100 тонн - железнодорожные рельсы просто лопнули бы под нагрузкой трех ракет. Запуску мешали контактные линии, к тому же пламя при старте просто уничтожило бы и состав, и участок пути.

В результате были придуманы уникальные решения. МБР впервые в Советском Союзе сделали твердотопливной, трехступенчатой, с разделяющейся головной частью, выдвижными соплами и надувным обтекателем. Для размещения пусковых установок спроектировали вагоны грузоподъемностью 135 тонн с раздвижной крышей и восемью парами колес, снижавшими нагрузку на пути. Кроме того, пусковые вагоны находились в единой сцепке, что также уменьшало воздействие массы. Вдобавок к этому в боевом положении из каждого вагона выдвигались по два гидравлических упора. Перед стартом контактные провода раздвигались специальным манипулятором. А запуск сделали минометным - пороховой заряд выбрасывал ракету на высоту 20 метров, затем еще один заряд корректировал наклон сопла в безопасную для состава сторону, и после этого срабатывал двигатель первой ступени.

Фото: iStock
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В БЖРК входило 17 вагонов - как у стандартного пассажирского состава. Все они были замаскированы под обычные пассажирские, почтовые или рефрижераторные, используемые для перевозки продуктов питания. Личный состав каждого поезда насчитывал 70 человек. Автономность, которая составляла 28 суток, обеспечивалась за счет вагона с топливом, а также отсеков с запасами питания и воды.

Первый "Молодец" заступил на боевое дежурство в октябре 1987 года. А уже после принятия комплекса на вооружение были развернуты три дивизии БЖРК, рассредоточенные на расстоянии многих тысяч километров: в Костромской области, в Пермском и Красноярском краях. В радиусе 1,5 тысячи километров от мест дислокации были обновлены железнодорожные пути: уложены бетонные шпалы, более тяжелые рельсы, насыпи укрепили плотным щебнем. Курсировали поезда не только по отдельным участкам, но и по магистралям общего назначения. Отчасти именно это обстоятельство позволяло особым составам уходить от слежки - военные США активно пытались вычислить советские БЖРК с помощью спутников. Но сделать им это так и не удавалось - отличить ядерный поезд от обычного состава было невозможно. К тому же составы оперативно меняли места расположения - за сутки они могли преодолевать тысячу километров. На железных дорогах СССР и России они имели условное обозначение "поезд номер ноль".

Начиная с 1991 года, в силу достигнутых договоренностей между Советским Союзом и западным блоком, ракетные поезда передвигались только по строго определенным маршрутам, связанным с постоянными местами дислокации. Впоследствии из-за ликвидации ракет РТ-23УТТХ по договору СНВ-2 необходимость в БЖРК отпала.

Фото: Георгий Хомзор / РИА Новости
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Кстати, существует легенда, что идею создания ракетных поездов советским военачальникам подсказали американские агенты с целью ввергнуть Советский Союз в мероприятия с многомиллиардными расходами. В США разработку БЖРК начинали еще в 1960-х годах. Там планировали запустить 30 составов со 150 ракетами. Однако проект был закрыт из-за дороговизны. В середине 1980-х Пентагон в рамках разработки новой тяжелой МБР Peacekeeper вновь инициировал создание ракетного поезда. Прототип прошел испытания, но после распада СССР - главного потенциального противника - США отказались от затратного проекта.

В России последний БЖРК был снят с боевого дежурства в 2005 году. 10 составов были утилизированы, два переданы на хранение в музеи.

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