В новой Москве ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству объявлен на территории поселения Михайлово-Ярцево Троицкого административного округа Москвы. Распоряжение об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

На время действия карантина на территории поселения запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить животных за пределы этой территории. Карантин действует до 27 января 2020 года.

Как рассказали в комитете ветеринарии города, причина введения карантина связана с выявлением животного, заболевшего опасным инфекционным заболеванием - бешенством. Там же отметили, что 27 ноября закончился карантин по бешенству в районе Ростокино на северо-востоке города. В период действия карантина на неблагополучной территории вакцинировано около 50 голов домашних животных.