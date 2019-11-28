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28.11.2019 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатские медики скрыли доход в сотни тысяч рублей

Текст: Евгения Шерешевская

Недостоверные сведения о своих доходах за 2018 год представили 24 руководителя медицинских учреждений и четверо работников министерства здравоохранения Камчатского края, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры, выяснилось, что в справках, представленных руководителями учреждений, не отражены сведения о доходах на работе по совместительству, а также о доходах супругов.

Два руководителя обошли молчанием свое участие в управлении коммерческими организациями. Несколько главврачей и госслужащих упомянули в справке не все открытые на них либо их супругов банковские счета.

Суммы, не вошедшие в отчетность, составили от трех до 341 тысячи рублей на человека.

В камчатском минздраве, рассмотрев представление прокуратуры, объявили выговоры трем главврачам, допустившим повторное нарушение. Остальных провинившихся наказали рублем.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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