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28.11.2019 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке 13-летний мальчик погиб во время пробежки

Текст: Дина Непомнящая

Камчатские следователи начали проверку по факту гибели 13-летнего подростка. Его тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в 100 метрах от села Ачайваям Олюторского района.

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Как выяснили следователи, мальчик был спортсменом и готовился к соревнованиям по борьбе. В трагический день он вместе с тремя друзьями вышел на вечернюю пробежку. Во время бега парень споткнулся и ударился головой.

Погиб подросток, по предварительной версии судебных медиков, не от самого удара. У мальчика началась рвота, из-за чего он задохнулся.

"Смерть несовершеннолетнего наступила до прибытия фельдшера на место происшествия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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