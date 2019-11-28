На Камчатке 13-летний мальчик погиб во время пробежки

Камчатские следователи начали проверку по факту гибели 13-летнего подростка. Его тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в 100 метрах от села Ачайваям Олюторского района.

Как выяснили следователи, мальчик был спортсменом и готовился к соревнованиям по борьбе. В трагический день он вместе с тремя друзьями вышел на вечернюю пробежку. Во время бега парень споткнулся и ударился головой.

Погиб подросток, по предварительной версии судебных медиков, не от самого удара. У мальчика началась рвота, из-за чего он задохнулся.

"Смерть несовершеннолетнего наступила до прибытия фельдшера на место происшествия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.