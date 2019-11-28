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28.11.2019 11:11
Проект: В регионах

Увеличился поток пассажиров и грузов в округе Муданьцзян

За десять месяцев этого года количество китайских и иностранных туристов, пересекающих государственную границу через городской округ Муданьцзян провинции Хэйлунцзян достигло 1,42 миллиона человек, а объем грузов - 10,5 миллиона тонн.
Фото: partnery.cn Фото: partnery.cn
Фото: partnery.cn

Показатели увеличились на 11,8 и 11 процентов соответственно по сравнению с данными того периода прошлого года.

Фото: partnery.cn
На рынке приграничного туризма наведут порядок

Путешествие за границу на автомобилях и автобусах в настоящее время стало основным способом поездок китайских и иностранных туристов: через автодорожные пункты пропуска Суйфэньхэ и Дуннин въехало и выехало 1,17 миллиона человек, тогда как через железнодорожный погранпереход Суйфэньхэ - 138 тысяч, а аэропортом Муданьцзяна воспользовались 111 тысяч человек.

Что касается объема перевозок грузов, через Муданьцзян было импортировано 9,99 миллиона тонн товаров и экспортировано 513,4 тысячи тонн. Увеличение составило 11,3 и 5,2 процента соответственно. Объем трансграничных грузоперевозок железнодорожным транспортом за десять месяцев достиг 9,45 миллиона тонн, автомобильным - 1,05 миллиона.

Благодаря непрерывному увеличению провозной способности железнодорожных и автомобильных линий трансграничные сухопутные перевозки между Китаем и Россией стали важным видом внешнеторговых операций в Муданьцзяне.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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