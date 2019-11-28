На нижегородской ГРС не нашли нарушений после отравления детей газом

Нарушений в режиме эксплуатации оборудования газораспределительной станции "Вад" в день отравления газом учащихся вадской школы специалистами Ростехнадзора выявлено не было. Об этом сообщает пресс-служба "Газпром трансгаз Нижний Новгород" со ссылкой на соответствующее заключение.

Сотрудники Волжско-Окского управления Ростехнадзора осмотрели узлы одорации и подогрева газа, емкости для хранения одоранта - все оборудование технически исправно. В день отравления работ по сливу одоранта в емкость для хранения и заправка им расходных емкостей не производилось.

Также в пресс-службе сослались на данные Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В день аварии с 9 до 12 часов наблюдался штиль с переходом ветер, который дул по направлению от Вадской школы в сторону станции. "Необходимо также отметить, что газ в два раза легче воздуха, поэтому, по законам физики, сразу поднимается в верхние слои атмосферы. Соответственно, ветер даже теоретически не мог бы донести запах одоранта от ГРС "Вад" до школы, находящейся на расстоянии около 2,2 км от ГРС в центре плотной жилой застройки", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 25 ноября, сразу после происшествия, региональная прокуратура и СУ СК по Нижегородской области начали проверку по факту массового отравления школьников в Вадском районе. 32 человека были госпитализированы в районную больницу. Одной из возможных причин, которые озвучивались в тот день, могла быть утечка газа из ближайшей газораспределительной станции.