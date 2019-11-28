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28.11.2019,  
10:57
Текст:  Олег Корякин

СМИ: первый модернизированный Ту-160М подготовили к испытаниям

Похоже, подходит к концу многолетний проект модернизации "Белого лебедя". Он, наконец, "выпорхнул" из производственного цеха.
Фото: Искандер Асабаев/РИА Новости Фото: Искандер Асабаев/РИА Новости
Фото: Искандер Асабаев/РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, 28 ноября на Казанском авиационном заводе имени Горбунова первый глубоко модернизированный Ту-160М передали на летно-испытательную станцию.

Ему предстоит пройти заводские, наземные и летные испытания.

Напомним, впервые сообщения о модернизации Ту-160 появились в начале 2000-х годов. В последствие просачивалась в СМИ довольно запутанная и противоречивая информация. Сроки много раз сдвигались.

В январе 2018 года  КАЗ имени Горбунова посетил президент РФ Владимира Путин. Тогда и был подписан контракт между заводом и Минобороны РФ на поставку десяти Ту-160М.

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