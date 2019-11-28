В Нижегородской области без отопления остались более 13 тысяч человек

В Нижегородской области зафиксировано сразу два нарушения подачи теплоснабжения из-за ветхости сетей. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Сообщение о первом отключении поступило в управление в 11 утра. В Дзержинске была нарушена подача тепла на улице Петрищева. В зону аварии попало 26 многоквартирных домов, где проживает 9 130 человек, а также четыре детских сада и две школы.

Второе сообщение было получено в 11.40. Авария произошла в городе Володарске, в 20 километрах от Дзержинска. Теплоснабжение было нарушено в 19 многоквартирных домах с 4 320 жителями, в зоне отключения оказались два детских сада, школа, поликлиника, котельная и дворец культуры.

По сообщению МЧС, в обоих случаях причинами аварий стали ветхие сети. Восстановительные работы завершатся, ориентировочно, к 20.00.