В Нижегородской области без отопления остались более 13 тысяч человек

Новости

Chery Tiggo 4 оснастили автозапуском 16:03
Ученые: В Туве на месте степей 470 млн лет назад было море 16:00
Одним колесом. Австралиец случайно раздавил Land Cruiser самосвалом 16:00
Число "заминированных" судов в Петербурге возросло до девяти 15:58
Свердловчанка отсудила 500 тыс за лечение несуществующего туберкулеза 15:56
Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту 15:54
Макрон: Франция не приняла, но готова обсуждать предложение РФ по РСМД 15:54
Путин поблагодарил Жээнбекова за поддержку российских инициатив в ООН 15:46
В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны 15:45
Житель Костромы получил тюремный срок за нападение на врача 15:45
В Ленобласти агрессивный родитель избил сотрудницу полиции 15:44
В Башкирии грузовик столкнулся с локомотивом 15:40
Volkswagen инвестирует в Китай очень много денег 15:40
Мадонна отменила концерты по состоянию здоровья 15:35
В Геленджике прооперировали народного артиста РФ Георгия Штиля 15:32
В Назрани задержали заместителя мэра 15:30
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике 15:27
Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой 15:25
В Черкесске произошло массовое отравление кондитеров 15:24
Оренбургское УФАС признало рекламу аккумуляторов непристойной 15:21
В Удмуртии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним 15:16
Малайзия: Боевики ДАИШ ищут новую базу 15:15
СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении" из-за гей-пропаганды 15:14
МИД России назвал недопустимыми попытки политизировать спорт 15:12
В Перми оправдали охранницу школы, где произошло нападение на детей 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 14:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области без отопления остались более 13 тысяч человек

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области зафиксировано сразу два нарушения подачи теплоснабжения из-за ветхости сетей. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В каких регионах РФ стоит ждать коммунальных аварий этой зимой

Сообщение о первом отключении поступило в управление в 11 утра. В Дзержинске была нарушена подача тепла на улице Петрищева. В зону аварии попало 26 многоквартирных домов, где проживает 9 130 человек, а также четыре детских сада и две школы.

Второе сообщение было получено в 11.40. Авария произошла в городе Володарске, в 20 километрах от Дзержинска. Теплоснабжение было нарушено в 19 многоквартирных домах с 4 320 жителями, в зоне отключения оказались два детских сада, школа, поликлиника, котельная и дворец культуры.

По сообщению МЧС, в обоих случаях причинами аварий стали ветхие сети. Восстановительные работы завершатся, ориентировочно, к 20.00.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге