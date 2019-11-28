В Таиланде утонул турист из Оренбурга

На отдыхе в Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга. Молодой человек погиб, занимаясь сноркелингом - подводным плаванием на малой глубине с масками и трубками.

Как сообщает The Phuket News, оренбуржец отправился с группой туристов на острова Майто, Корал и Рача Яй на Пхукете. Во время плавания гид заметил, что молодой человек не двигается.

Пловца вытащили на берег, вызвали медиков, но по дороге в госпиталь он скончался. По заключению врачей, причина смерти - утопление.

Российское посольство и страховая компания уведомлены о случившемся.