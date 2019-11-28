Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Новости

Новый Kia Sorento впервые засняли без камуфляжа 11:05
В Пятигорске после взрыва на пивоварне возбудили дело 11:02
На Урале установлены личности участников избиения школьницы 11:00
Мать девочки из США с "пятном Бэтмена" показала дочку после операции 10:52
В Севастополе учитель музыки скончался во время урока 10:52
В Китае зафиксировали четвертый случай легочной чумы за месяц 10:44
ЦБ выявил всплеск нелегального кредитования с начала года 10:43
Главу ростовского минздрава задержали за превышение полномочий 10:40
Москвичи выбрали благоустроенные парки 10:34
Крейсер "Маршал Устинов" примет участие в учениях с ЮАР и КНР 10:27
В Удмуртии решили запретить продажу никотиновых пэков детям 10:26
Опрос: 15% россиян собираются уйти в отпуск после новогодних каникул 10:25
Лукашенко подтвердил курс на развитие отношений с Бишкеком 10:25
На Урале разработали методику быстрого поиска метеоритов 10:19
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек 10:17
Новые власти Боливии отключили от вещания российский телеканал 10:10
В Красноярском крае пьяные подростки насмерть забили мужчину 10:06
Пермские врачи освоили новый метод лечения рака 10:02
Производство новой снайперской винтовки СВЧ начнется в 2020 году 10:02
Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ "Шараповские" 10:00
В карельском парке Рускеала появились "ледяные блинчики" 09:49
В Приморье после ЧП с разливом ртути учеников перевели в другую школу 09:47
Стартовало производство обновленной Lada 4x4 09:47
Индия заплатит России 1,2 миллиарда долларов за танковые технологии 09:38
Сергей Харитонов отказался от операции на порванной связке 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирске ученица начальных классов классов школы №183 во второй раз попала в поле зрения правоохранительных органов.

Новосибирская полиция завершила проверку инцидента в школе №183 Кировского района. Поводом для разбирательства было "скандальное чаепитие", организаторы которого якобы выгнали одну из учениц. Как рассказала "РГ" представитель областного ГУ МВД Аягоз Ашимова, повода для возбуждения административного делопроизводства нет, факта правонарушения не выявлено. Однако та же девочка вновь привлекла внимание полиции - очередная конфликтная ситуация послужила поводом для новой проверки.

Фото: depositphotos.com
В Москве школьница провалилась под пол на уроке

- В отдел полиции поступила информация из медучреждения - туда несовершеннолетняя обратилась за помощью. Девочка пояснила, что в школе ее ударил ногой одноклассник. Заявлений от родителей девочки в полицию не поступало. Полицейские опрашивают участников и очевидцев конфликтной ситуации, - пояснила Аягоз Ашимова.

Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом. Поводом для этого якобы послужило то, что родители девочки отказались платить за угощения. Тогда же правохранительные органы и прокуратура начали проверку этих сообщений.

Педагогическое расследование организовали и в стенах школы, а директор учебного заведения Наталья Пермякова запретила проведение чаепитий. По ее словам, администрация попыталась урегулировать конфликт между родителями и организовать психологическую поддержку как в их отношении, так и ребенку.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Егор Крид поддержит сибирскую школьницу, которую обидели на чаепитии

Описанный в соцсетях случай вызвал общественный резонанс, однако теперь стало известно, что как такового повода для скандала не было. Никто из родителей, присутствовавших на чаепитии, не подтвердил информацию о том, что к ребенку отнеслись с каким-либо предубеждением.

Теперь, после получения ребенком травмы, в школу вновь направлена совместная комиссия специалистов регионального минобразования и мэрии города.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ "Шараповские"
СМИ: Макрон рассмотрит призыв Путина о моратории на размещение ракет
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
В Доминикане водителя грузовика назвали виновным в ДТП с россиянами