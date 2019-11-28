Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

В Новосибирске ученица начальных классов классов школы №183 во второй раз попала в поле зрения правоохранительных органов.

Новосибирская полиция завершила проверку инцидента в школе №183 Кировского района. Поводом для разбирательства было "скандальное чаепитие", организаторы которого якобы выгнали одну из учениц. Как рассказала "РГ" представитель областного ГУ МВД Аягоз Ашимова, повода для возбуждения административного делопроизводства нет, факта правонарушения не выявлено. Однако та же девочка вновь привлекла внимание полиции - очередная конфликтная ситуация послужила поводом для новой проверки.

- В отдел полиции поступила информация из медучреждения - туда несовершеннолетняя обратилась за помощью. Девочка пояснила, что в школе ее ударил ногой одноклассник. Заявлений от родителей девочки в полицию не поступало. Полицейские опрашивают участников и очевидцев конфликтной ситуации, - пояснила Аягоз Ашимова.

Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом. Поводом для этого якобы послужило то, что родители девочки отказались платить за угощения. Тогда же правохранительные органы и прокуратура начали проверку этих сообщений.

Педагогическое расследование организовали и в стенах школы, а директор учебного заведения Наталья Пермякова запретила проведение чаепитий. По ее словам, администрация попыталась урегулировать конфликт между родителями и организовать психологическую поддержку как в их отношении, так и ребенку.

Описанный в соцсетях случай вызвал общественный резонанс, однако теперь стало известно, что как такового повода для скандала не было. Никто из родителей, присутствовавших на чаепитии, не подтвердил информацию о том, что к ребенку отнеслись с каким-либо предубеждением.

Теперь, после получения ребенком травмы, в школу вновь направлена совместная комиссия специалистов регионального минобразования и мэрии города.