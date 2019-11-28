Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

В результате аварии на четвертом километре автодороги "Буйнакск-Талги" скончались четыре человека, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

25-летний водитель машины "ВАЗ-2106" пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения. Так и произошло лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 54-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров погибли на месте происшествия. Еще два человека в критическом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения.

На место трагедии выехала следственная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.