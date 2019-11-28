Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике

29 ноября президент Владимир Путин будет работать в Кабардино-Балкарии. В Нальчике он проведет заседание Совета по межнациональным отношениям.

Основной вопрос - реализация целей и задач Стратегии государственной национальной политики. Докладчиками станут министр культуры Владимир Мединский и министр просвещения Ольга Васильева.

Еще в графике президента - встреча с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Кроме того, глава государства заедет в детскую академию творчества "Солнечный город", где обучаются более шести тысяч талантливых детей.