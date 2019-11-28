В Назрани задержали заместителя мэра

Полицейские задержали заместителя главы администрации Назрани по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2017 году между администрацией и государственным унитарным предприятием был заключен фиктивный муниципальный контракт на устройство водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин. Фактически не сделали ничего из этого, однако 24 миллиона рублей вывели из бюджета на счета сторонних организаций.

Договор был заключен с нарушением порядка, установленного федеральным законом: лот не размещали на официальном сайте госзакупок, а номер контракта не соответствует дате его подписания.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия фигуранта взяли под стражу.