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28.11.2019 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Назрани задержали заместителя мэра

Текст: Роман Мерзляков (Назрань)

Полицейские задержали заместителя главы администрации Назрани по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Главу ростовского минздрава задержали за превышение полномочий

В 2017 году между администрацией и государственным унитарным предприятием был заключен фиктивный муниципальный контракт на устройство водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин. Фактически не сделали ничего из этого, однако 24 миллиона рублей вывели из бюджета на счета сторонних организаций.

Договор был заключен с нарушением порядка, установленного федеральным законом: лот не размещали на официальном сайте госзакупок, а номер контракта не соответствует дате его подписания.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия фигуранта взяли под стражу.

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