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28.11.2019 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Осетии возбудили дело после массового отравления в детском саду

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Северной Осетии после массового отравления воспитанников детского сада №6 в Беслане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК по РСО-Алания.

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Как ранее писала "РГ", вечером 27 ноября в Детскую Республиканскую клиническую больницу с признаками отравления доставили 14 воспитанников детсада в возрасте от двух до шести лет.  Из них 11 госпитализировали. Состояние двух пациентов оценили как тяжелое, остальных - средней степени тяжести.

- После оказания детям медицинской помощи, их состояние стабильное и жизни ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РСО-Алания. - Учитывая возникший общественный резонанс, принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, по признакам преступления "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей".

В ведомстве сообщили также, что в рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы, изымаются некоторые документы, допрашиваются работники дошкольного учреждения и родители детей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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