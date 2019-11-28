В Северной Осетии 14 малышей отравились в детсаду

В Беслане 14 воспитанников детского сада № 6 отравились неизвестными веществами, 11 детей госпитализировали. Об этом сообщили в прокуратуре РСО-Алания.

По данным надзорного ведомства, 27 ноября в Детскую Республиканскую клиническую больницу с признаками отравления доставили воспитанников детсада в возрасте от двух до шести лет.

- Состояние двух пациентов тяжелое, остальных - средней степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, - сообщили в прокуратуре республики.

Также в ведомстве заявили, что по факту инцидента проводит проверку прокуратура Правобережного района республики. Во время этого расследования "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения" по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей, а также санитарно-эпидемиологических норм. К выяснению причин происшествия привлечены специалисты Роспотребнадзора.