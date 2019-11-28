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28.11.2019 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северной Осетии 14 малышей отравились в детсаду

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Беслане 14 воспитанников детского сада № 6 отравились неизвестными веществами, 11 детей госпитализировали. Об этом сообщили в прокуратуре РСО-Алания.

В Крыму двое детей погибли от отравления неизвестным веществом

По данным надзорного ведомства, 27 ноября в Детскую Республиканскую клиническую больницу с признаками отравления доставили воспитанников детсада в возрасте от двух до шести лет.

- Состояние двух пациентов тяжелое, остальных - средней степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, - сообщили в прокуратуре республики.

Также в ведомстве заявили, что по факту инцидента проводит проверку прокуратура Правобережного района республики. Во время этого расследования "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения" по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей, а также санитарно-эпидемиологических норм. К выяснению причин происшествия привлечены специалисты Роспотребнадзора.

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