Экс-глава банка "Советский" приговорен к трем годам за растрату

В Петербурге вынесен приговор Андрею Карпову, бывшему председателю правления ЗАО Банк "Советский". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Выборгский районный суд огласил приговор, согласно которому подсудимый признан виновным по статье о "присвоении или растрате чужого имущества в особо крупных размерах, совершенные группой лиц.

Суд установил, что Карпов, будучи председателем правления банка, похитил его деньги в размере 1 783 663 191 рубля 07 копеек, перечислив их на банковские счета подконтрольных им организаций. Деяния эти были совершены им совместно с другими лицами, чьи дела выделены в отдельные производства.

Учитывая, что подсудимый вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима.

Кроме того, суд признал правомерным гражданский иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании с Карпова и других соучастников преступления более 1,7 миллиардов рублей.

Банк "Советский" был признан банкротом в конце июля 2018 года. До этого ЦБ отозвал у него лицензию.