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28.11.2019,  
10:27
Текст:  Светлана Цыганкова

Крейсер "Маршал Устинов" примет участие в учениях с ЮАР и КНР

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в четверг завершил визит в порт Кейптаун и вышел в море. В южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды он примет участие в совместном российско-китайско-южноафриканском военно-морском учении.

Фото: Дмитрий Филиппов/МО РФ
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По информации начальника пресс-службы Северного флота капитана 1 ранга Вадима Серги, цель совместных учений - обеспечение безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В маневрах примут участие китайский фрегат "Вэйфан" и южноафриканский "Аматола", а также суда обеспечения ВМФ России и ВМС ЮАР.

Учения будут длиться два дня. Военные моряки трех стран отработают совместные действия по освобождению захваченного судна, оказанию помощи и спасению людей на море, проведению досмотровых операций.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из Североморска 3 июля. Сначала он участвовал в Главном военно-морском параде в Петербурге, учении ВМФ РФ "Океанский щит-2019". В дальнем походе корабль прошел около 26 тысяч морских миль. Посетил Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане североморцы с деловыми визитами побывали в портах Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

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