Создано самоочищающееся покрытие для экранов смартфонов

Группа петербургских ученых создала инновационное покрытие для экранов смартфонов, которое позволит решить проблему скопления микробов на устройствах. Супер-пленка, разработанная исследователи, сможет самоочищаться, защищать экран от царапин и не будет отклеиваться.

Как сообщает пресс-служба Университета ИТМО, специалисты которого входили в исследовательскую группу, толщина инновационного покрытия составит всего 200-300 нанометров. Сам материал получился очень дешевым и синтезировать его не сложно.

В вузе отмечают, что супер-покрытие для экранов смартфонов ученые со всего мира разрабатывали уже давно. Исследования проводились в разных направлениях, например, предлагалось выпускать защитное стекло с антибактериальными свойствами. Но это очень дорогая технология и массовой она так и не стала.

Рассматривалась и возможность покрывать экраны защитными составами. Но они стирались и телефон снова оказывался без защиты.

Вообще-то, когда научно-исследовательского центр оптического материаловедения Университета ИТМО начал разрабатывать антибактериальные материалы, о супер-пленке для смартфонов ученые думали в последнюю очередь. Их разработка была ориентирована на медицинские изделия, в частности, на волокнисто-оптические эндоскопы. Первые инновационные покрытия были созданы на основе оксидов цинка и олова.

Особенность покрытия в том, что там присутствует активный кислород, он обладает антибактериальными свойствами и имеет высокую прочность. Сейчас ученые добились того, чтобы материал был прозрачным. Результаты их исследования опубликованы в журнале Materials Today Communications.

Благодаря тому, что пленка прозрачна, появились новые возможности использования покрытия, в частности, для защиты гаджетов. В вузе отмечают, что супер-пленка сможет очищать экран от бактерий, следов пота и жирных контуров пальцев.