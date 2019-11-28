В городском суде Петербурга объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва

В Санкт-Петербургском городском суде, расположенном на улице Бассейной, объявлена эвакуация. Сотрудникам угрожают взрывом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в ведомство по электронной почте пришло письмо с угрозами.

Неизвестные лица требуют от суда 120 миллионов рублей в биткоинах. В письме с угрозами сказано, что за зданием суда ведется наблюдение.

Авторы письма утверждают, что при появлении взрывотехников, бомбы, заложенные в здании, будут приведены в действие. Сотрудники Горсуда сообщили о случившемся в правоохранительные органы.