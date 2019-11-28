В Карелии при пожаре погиб пятилетний ребенок

В поселке Повенец Медвежьегорского района Карелии при пожаре погибла пятилетняя девочка. Ее мать и еще один ребенок попали в больницу.

ЧП произошло сегодня около часа ночи. Когда первое пожарное подразделение прибыло на место, дом был весь охвачен огнем. Тушили возгорание несколько часов, сообщает отряд противопожарной службы Медвежьегорского района.

В огне также пострадали женщина и двухлетний ребенок. Их госпитализировали в центральную районную больницу.

К тушению привлекались дежурные караулы Повенецкого, Пиндушского и Медвежьегорского пожарных подразделений. Причины пожара устанавливаются.