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28.11.2019 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии при пожаре погиб пятилетний ребенок

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В поселке Повенец Медвежьегорского района Карелии при пожаре погибла пятилетняя девочка. Ее мать и еще один ребенок попали в больницу.

В Адыгее при пожаре погиб маленький ребенок

ЧП произошло сегодня около часа ночи. Когда первое пожарное подразделение прибыло на место, дом был весь охвачен огнем. Тушили возгорание несколько часов, сообщает отряд противопожарной службы Медвежьегорского района.

В огне также пострадали женщина и двухлетний ребенок. Их госпитализировали в центральную районную больницу.

К тушению привлекались дежурные караулы Повенецкого, Пиндушского и Медвежьегорского пожарных подразделений. Причины пожара устанавливаются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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