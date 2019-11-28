В Петербурге сына крупного отельера задержали за убийство отца

Петербургские следователи раскрыли убийство заметного городского предпринимателя Владимира Кулебякина. В апреле мужчина был расстрелян в поселке Парголово на пороге одного из своих хостелов. Сейчас за организацию убийства задержан сын бизнесмена, сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга.

В следствии полагают, что 39-летний сын предпринимателя имел плохие отношения с отцом, но мечтал получить его доходы. Для реализации этого плана ранее судимый мужчина решил убить отца. Он связался с 41-летним знакомым и предложил ему найти исполнителя убийства. За это он пообещал посреднику 50 тысяч рублей. Киллеру пообещали 400 тысяч.

12 апреля 36-летний житель Ленобласти, который согласился совершить убийство, выстрелил в предпринимателя и скрылся. Бизнесмена увезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался. В июне этого года от заболевания умер и сам киллер.

В ближайшее время сыну предпринимателя и его предполагаемому сообщнику предъявят обвинение. Следователи не скрывают, что рассчитывают на арест подозреваемых.