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28.11.2019 12:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Виновником неприятного запаха в Купчино оказался частный ассенизатор

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Сотрудники петербургской полиции установили источник неприятного запаха, который на прошлой неделе так напугал петербуржцев и особенно жителей Купчино. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, виновник инцидента - частный ассенизатор.

Фото: iStock
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- У мужчины в собственности есть автомашина ГАЗ, оборудованная цистерной и насосным устройством, - сообщили в полиции. - Хозяин признался, что вечером 20 ноября подрядился на заказ.

По словам опрошенного ассенизатора, заказ он взял в промышленной зоне, примыкающей к Софийской улице, в районе Грузового проезда. Содержимым не интересовался, лишь перекачал то, что находилось в другой автоцистерне, установленной на автомобиле "Газель", а потом слил в канализационный сток.

Проверка содержимого автоцистерны показала, что в бочке частного ассенизатора есть следы вещества, попавшего в ливневую канализацию у дома 8 по Малой Карпатской улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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