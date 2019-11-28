Виновником неприятного запаха в Купчино оказался частный ассенизатор

Сотрудники петербургской полиции установили источник неприятного запаха, который на прошлой неделе так напугал петербуржцев и особенно жителей Купчино. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, виновник инцидента - частный ассенизатор.

- У мужчины в собственности есть автомашина ГАЗ, оборудованная цистерной и насосным устройством, - сообщили в полиции. - Хозяин признался, что вечером 20 ноября подрядился на заказ.

По словам опрошенного ассенизатора, заказ он взял в промышленной зоне, примыкающей к Софийской улице, в районе Грузового проезда. Содержимым не интересовался, лишь перекачал то, что находилось в другой автоцистерне, установленной на автомобиле "Газель", а потом слил в канализационный сток.

Проверка содержимого автоцистерны показала, что в бочке частного ассенизатора есть следы вещества, попавшего в ливневую канализацию у дома 8 по Малой Карпатской улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.