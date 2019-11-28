На Кубани полиция задержала 100 тонн спирта для фальшивой водки

На Кубани полиция задержала и изъяла около 100 тонн этилового спирта, который предназначался для изготовления фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на автодороге Тихорецкого района Краснодарского края полицейские остановили пять грузовых автомобилей, при досмотре которых обнаружена спиртосодержащая продукция без обязательной маркировки, - приводит информагенство слова представителя пресс-службы краевого МВД. - Предположительно, она предназначалась для изготовления фальсифицированного алкоголя".

Общий объем задержанных емкостей составил около 100 тонн этилового спирта. Общая стоимость фальсификатов - 25 миллионов рублей. Сообщается, что в отношении подозреваемых в незаконном производстве спирта возбуждены уголовные дела.