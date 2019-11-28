Суд оставил экс-мэра Евпатории под стражей до конца года

Киевский районный суд Симферополя продлил содержание под стражей бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

О продлении срока содержания под стражей на судебном заседании 26 ноября ходатайствовал следователь. Изложенные в ходатайстве доводы против изменения меры пресечения на домашний арест, о котором просили Филонов и его защитники, поддержал прокурор.

- Заслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, суд счел ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению, - отметили в пресс-службе.

Напомним, следствие инкриминирует Филонову злоупотребления с землей и муниципальным имуществом.