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28.11.2019,  
09:38
Текст:  Антон Валагин

Индия заплатит России 1,2 миллиарда долларов за танковые технологии

Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net
Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net

Индия заключила миллиардный контракт с Россией на передачу технологий для производство танка Т-90С.

Общая сумма затрат составит 3,12 миллиарда долларов. 1,92 из них получит индийский государственный военный завод для развертывания производства. 1,2 миллиарда будут выплачены Рособоронэкспорту и Уралвагонзаводу за передачу необходимых для строительства танков технологий и поставку комплектующих.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Выпуск ряда систем Т-90 будет локализован в Индии. Танк оснастят панорамными прицелами, тепловизорами, системой управления огнем и динамической защитой местного производства. Двигатели и трансмиссии, стоимость которых составляет 45 процентов цены готового танка, будут поступать из России, пишет Defence News со ссылкой на официального представителя индийского Минобороны. Российским предприятиям будут платить в рублях.

Чиновник назвал стоимость российских технологий слишком высокой, отмети в при этом, что проект позволит увеличить внутреннее производство танков с 40 до 80 процентов от потребного. В течение четырех лет Индия намерена выпустить 464 Т-90С - по 120 машин в год.

В индийском представительстве "Рособоронэкспорта" отказались прокомментировать эту информацию.

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