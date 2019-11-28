Сергей Харитонов отказался от операции на порванной связке

Российский боец ММА Сергей Харитонов, получивший тяжелую травму в поединке на турнире Bellator 234, рассказал, что отказался от операции на порванной связке колена и рассчитывает вскоре продолжить карьеру.

Харитонов 14 ноября потерпел первое за три года поражения, уступив британцу Линтону Васселлу. Причиной неудачи стала травма, полученная российским бойцом - он серьезно повредил колено. По словам Харитонова, у него надрыв передней и задней крестообразной связки колена, надрыв мениска, порвана боковая связка.

По словам Харитонова, он намерен вылечить травму и возобновить карьеру.

"Будем залечивать травму и биться дальше, - сказал боец в интервью "Матч ТВ". - Сейчас подождем немного, проконсультируемся с врачами и решим - надо ли делать операцию. Я бы хотел без операции. Боковая связка порвана - ну, что поделаешь? На нее делать операцию я не вижу смысла. В мои 39 лет терять год я не хочу. Пока отек не сошел, в ноге есть нестабильность, хожу в наколеннике. Надеюсь, за два месяца восстановлю ногу - и вперед".

Харитонов также рассказал, что не намерен смотреть назначенный на 29 ноября бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.