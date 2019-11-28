Распоряжение администрации Томской области от 27 ноября 2019 года № 686-ра "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2018 год по Томской области"

Во исполнение пункта 22 (1) Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 "О мониторинге цен строительных ресурсов", для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства на территории Томской области:

1. Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2018 год по Томской области в сумме 27 255,73 (Двадцать семь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 73 копейки.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



