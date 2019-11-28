В Пекине состоялись китайско-российские консультации по стратегической стабильности

Ма Чжаосюй и Сергей Рябков сообщили о проведении переговоров в Пекине. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Ма Чжаосюй и Сергей Рябков провели углубленный обмен мнениями по международной обстановке в области безопасности.

Были достигнуты договоренности по вопросам, касающимся совместной защиты глобальной стратегической стабильности. Стороны также обсудили иранскую проблему.