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28.11.2019 13:09
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Пекине состоялись китайско-российские консультации по стратегической стабильности

27 ноября в Пекине состоялись переговоры заместителей министров иностранных дел Китая и России, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Ма Чжаосюй и Сергей Рябков сообщили о проведении переговоров в Пекине. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Ма Чжаосюй и Сергей Рябков сообщили о проведении переговоров в Пекине. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Ма Чжаосюй и Сергей Рябков сообщили о проведении переговоров в Пекине. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Ма Чжаосюй и Сергей Рябков провели углубленный обмен мнениями по международной обстановке в области безопасности.

Были достигнуты договоренности по вопросам, касающимся совместной защиты глобальной стратегической стабильности. Стороны также обсудили иранскую проблему.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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