В "Роскосмосе" обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции

В "Роскосмосе" смогли раскрыть мошеннические действия, которые применялись в госкорпорации десятки лет. Об этом в эфире на радио КP.RU рассказал глава службы внутреннего аудита "Роскосмоса" Артем Мельников.

"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.

В частности, Мельников рассказал о выводе денег и злоупотреблении полномочиями.

Только за последний год было открыто 15 уголовных дел.