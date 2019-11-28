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28.11.2019,  
10:10
Текст:  Олег Корякин

Видео: "Медведей" ВКС РФ сопроводили японские и корейские истребители

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России совершили перелет в компании японских и корейских истребителей.

Российские "Медведи" совершили десятичасовой перелет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Как сообщает канал "Звезда", со ссылкой на Минобороны, бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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На некоторое время к ним присоединился и эскорт из истребителей F-15,F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

Кто-то из членов экипажа Ту-95МС снял их на видео. Самолеты, судя по кадрам, находились на почтительном расстоянии от "Медведей".

Справка "РГ"

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-95 был разработан в 1950-е годы. По классификации НАТО Bear ("Медеведь"). Проектом занималось ОКБ-156. Является самым скоростным в мире самолетом с турбовинтовым двигателем. Он же и единственный в своем классе.  В числе его достоинств - низкий расход топлива и большая скрытность от спутников по сравнению с реактивными самолетами.

В настоящее время вооружен новейшими крылатыми ракетами X-101. Был задействован в сирийском войне.

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