"Выстрел" в будущее: как в СССР создали первую баллистическую ракету

28 ноября 1950 года в Советском Союзе был принят на вооружение первый комплекс с баллистической ракетой Р-1, впоследствии получившей индекс 8А11. Она послужила началом развития всех основных направлений отечественного ракетного вооружения. Но прежде ее разработчикам пришлось решить сотни технологических задач и пережить десятки неудачных запусков.

А началось все с операции спецгруппы "Выстрел" в августе 1945 года. Команда из десятков лучших ученых во главе с Сергеем Королевым приступила к поискам ракет "Фау-2" на территориях секретных баз Германии в горах Тюрингии. Попытки оказались безуспешными. Завод, где они производились, был захвачен войсками союзников, и американцы спешно вывезли все компоненты, а также специалистов под руководством главного конструктора Вернера фон Брауна.

Позже территория перешла под контроль СССР, и советские инженеры получили части ракет, но без какой-либо конструкторской документации. Всю технологию и расчеты пришлось восстанавливать самостоятельно. Делалось это на базе созданных на территории Германии институтов "Нордхаузен" и "Берлин", а также НИИ-88 в подмосковных Подлипках.

Уже в мае 1946 года Совет министров СССР издал постановление о начале работ по созданию первой собственной баллистической ракеты. Основывался проект на техническом облике немецкой ракеты А-4, производство должно было осуществляться на немецких и советских предприятиях.

Поначалу осуществлялась сборка ракет из имевшихся готовых комплектующих немецкого производства. Конструкцию ряда узлов и агрегатов из-за отсутствия схем ученым из группы Королева пришлось восстанавливать. В результате к середине 1947 года к испытаниям были подготовлены два типа ракет - собранные в Германии обозначались буквой "Н", собранные в СССР - буквой "Т". По имеющимся данным, в первую партию вошли 29 боеприпасов "Н" и 10 единиц "Т".

Для испытательных запусков была специально сформирована Бригада особого назначения Резерва Верховного главнокомандования (БОН РВГК).

Первые огневые испытания нового оружия состоялись 16 октября 1947 года на полигоне Капустин Яр под Сталинградом. Все системы отработали штатно, что дало зеленый свет полноценному пуску. Он состоялся через два дня. Ракета с серийным номером 10Т пролетела 206,7 километра, отклонившись от расчетной точки попадания на 30 километров. 20 октября 1947 года была запущена еще одна ракета серии "Т". Она пролетела около 231 километра, но еще на активном участке отклонилась от заданной траектории. Упала она в 180 километрах от своей цели.

Далее последовала серия неудачных запусков, чередовавшихся с успешными. В одном из последних было впервые задействовано инерциальное наведение с коррекцией по двум радиолучам.

Формальной датой рождения первой полностью советской баллистической ракеты можно считать 14 апреля 1948 года. В этот день Совмин СССР постановил начать разработку усовершенствованной версии ракеты A-4. Целью модернизации являлось повышение основных характеристик, кроме того, ракета должна была полностью производиться на предприятиях Советского Союза. Именно это изделие и получило название Р-1.

Точно скопировать имевшуюся ракету не представлялось возможным по технологическим причинам, а потому сотрудниками НИИ-88 необходимо было решить множество сложных задач.

Основные конструкции перешли в новый проект. Как и прежде, использовалась одноступенчатая архитектура с встроенными баками топлива и окислителя. Но для изготовления различных элементов советским технологам пришлось найти замену десяткам отсутствовавших сплавов стали и цветных металлов, а также неметаллических материалов. Приборный и хвостовой отсеки ракеты также были изменены.

На основе немецкого был создан жидкостный двигатель РД-100 / 8Д51 с тягой более 25 тысяч кГ у земли. В качестве горючего использовался этиловый спирт, окислителем выступал жидкий кислород. Запас топлива обеспечивал работу двигателя в течение 65 секунд.

Системы наведения изначально также были заимствованными, но затем их заменили на гироскопы и радиоаппаратуру отечественного производства.

Р-1 могла нести неотделяемую фугасную боевую часть массой 1075 килограммов. Масса заряда составляла 785 килограммов.

На основе немецких разработок был создан стартовый стол 8У23 с опорным устройством для ракеты и отклоняемой кабель-мачтой. Для транспортировки и установки применялся специальный транспортер-подъемник на основе двухосного автомобильного прицепа.

В состав ракетного комплекса также входили транспортные и вспомогательные машины разного назначения. В общей сложности подготовка ракеты к запуску требовала около восьми часов: три-четыре часа занимала подготовка на технической позиции, до четырех часов уходило на развертывание комплекса перед стрельбой.

Первый запуск Р-1 состоялся 17 сентября 1948 года. Но во время старта отказала система управления, ракета поднялась на высоту примерно 1 километра и упала в 12 километрах от стартовой площадки. Несколько следующих попыток запуска также обернулись неудачей, что вскрыло некоторые недоработки в конструкции. Успешный полет прошел 10 октября - Р-1 прошла 288 километров и отклонилась от нужной траектории на 5 километров. В течение месяца была выполнена еще серия запусков, по результатам которых ракету было решено направить на доработку.

К осени 1949 года обновленный вариант ракеты Р-1 прошел государственные испытания - из 20 изделий 17 выполнили поставленные задачи.

28 ноября 1950 года первая отечественная баллистическая ракета была принята на вооружение, а спустя примерно полгода началось ее серийное производство. Р-1 поставлялись в ракетные бригады особого назначения РВГК, в задачи которых входило уничтожение со своих позиций стационарных объектов противника.

Производство ракетного комплекса продолжалось до 1955 года, ему на замену пришли более совершенные ракеты Р-2. По имеющимся данным, последние ракеты Р-1 были запущены в ходе учебных боевых стрельб на полигонах в 1957 году.