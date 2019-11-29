В Москве задержали участников сделки по продаже младенца

Трое москвичей задержаны за участие в сделке по продаже младенца, сообщает ГСУ СК столицы.

По предварительным данным, 22-летняя беременная девушка пошла на сделку с семейной парой. Она обещала передать супругам своего ребенка за деньги. Однако, по данным телеканала "Москва 24", после родов биологическая мать обратилась в полицию с требованием вернуть младенца. Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле людьми - статья 127.1 УК РФ.

На период расследования СК требует заключить под стражу всех фигурантов. Решение о мере пресечения примет суд.