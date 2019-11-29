Здание Центрального телеграфа проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Анонимное сообщение о заложенной взрывчатке поступило в здание Центрального телеграфа в Москве, проводится проверка. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Сотрудники экстренных служб и кинологи проверяют информацию о минировании здания.

Ранее анонимные террористы сообщили о минировании Мосгорсуда. Также сообщения поступили на электронную почту Басманного, Пресненского, Замоскворецкого, Чертановского судов. Все сообщения проверяются, проводится эвакуации.

Накануне неизвестные аналогичным образом сообщили о "минировании" семи столичных судов. Была проведена эвакуация порядка тысячи человек. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Аналогичная история второй день подряд происходит в Санкт-Петербурге. Сегодня там анонимно "заминировали" Приморский, Выборгский, Невский, Петродворцовый, Красногвардейский, Колпинский, Василеостровский и Дзержинский районные суды.