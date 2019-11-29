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29.11.2019 06:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатку обрушится ураган

Текст: Юлия Гарднер

Непогода придет на Камчатку сегодня вечером. В Камчатском проливе ожидается ветер порывами до 40 метров в секунду. Из-за этого возможно обледенение судов, сообщает краевое ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В акватории Берингова моря ожидают опасное волнение, которое продлится до середины ночи 30 ноября. Высота волн в западной и северо-западной части моря может достичь девяти метров.

Как пояснил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов, опасное волнение моря представляет угрозу для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах. Все экипажи судов оповещены, руководителям судоходных компаний рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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